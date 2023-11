«Ich kann die Politik nicht einfach abstellen»

In knapp einem Monat ist Sandra Locher Benguerel alt SP-Nationalrätin. Auf eigenen Wunsch: Anfang Jahr gab sie bekannt, nicht mehr für eine zweite Legislatur antreten zu wollen. In ihren vier Jahren in Bundesbern hat sie sich stark für Bildung, für Gleichstellung und für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen eingesetzt. Im Gespräch redet sie über ihre politischen Erfolge, sie spricht über die Gründe, nicht mehr zu kandidieren und über ihren künftigen Weg als politische Frau ohne politisches Amt.