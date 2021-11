Ab 2022 mehr Transparenz in Scuol

Bereits am 28. Juni dieses Jahres wurde die Initiative mit 400 Unterschriften dem Gemeindepräsidenten Christian Fanzun überreicht. Im Initiativtext heisst es: «Die unterzeichneten Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Scuol wünschen, dass die Gemeinde Scuol das Öffentlichkeitsprinzip gemäss kantonalem Öffentlichkeitsgesetz einführt.» Dieses sieht unter anderem vor, dass jede Person das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten hat. Am Sonntag haben die Stimmbürgerinnen und Simmbürger von Scuol die Volksinitiative an der Urne angenommen.