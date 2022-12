Autostrasse unter den Boden: Rheinwald wittert Chancen

Eine Machbarkeitsstudie für die Untertaglegung der A13 in Splügen existiert bereits – das Bundesamt für Strassen Astra hat sie an der Rheinwaldner Gemeindeversammlung vom Juli dieses Jahres präsentiert. An der Gemeindeversammlung vom Freitagabend wurde der Gemeindevorstand nun laut einer Mitteilung damit beauftragt, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, damit das Projekt ins nächstmögliche Step-Programm des Bundes aufgenommen wird.