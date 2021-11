956 Impfungen: Bündner Gesundheitsamt zufrieden mit der Impfwoche

Hausärztinnen, Impfzentren, Apotheken, Spitäler und Gemeinden in Graubünden haben in der nationalen Impfwoche über 100 verschiedene Beratungs- und Impfmöglichkeiten angeboten. Diese Bemühungen führten zu 956 zusätzlichen Erstimpfungen, wie das Bündner Gesundheitsamt am Dienstag mitteilte.