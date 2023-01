Singschule Chur in finanzieller Not: Stadt löst Vertrag vorzeitig auf

Seit 1948 gibt es die Singschule Chur. Doch nun steht es schlecht um die Institution. So schlecht, dass ihr Vorstand gemeinsam mit der Stadt Chur beschlossen hat, den musikalischen Grundunterricht (MGU) in die Hände der Stadt zu geben. «Die bestehende Leistungsvereinbarung mit der Singschule wird im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt. Die Lehrerinnen, welche den Unterricht an Primarschülerinnen und Primarschüler vermitteln, erhalten ab 30. Januar 2023 ihren Lohn direkt aus der Stadtkasse ausbezahlt.