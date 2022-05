705’000 Franken, damit die Rheinschlucht erlebbar bleibt

Der Verein «Die Rheinschlucht / Ruinaulta» setzt sich mit verschiedenen Interessensgruppen dafür ein, dass die Rheinschlucht erlebt und genutzt werden kann, ihre Erhaltung zu fördern und übernimmt die dafür nötige Koordination. Weil immer mehr Besucherinnen und Besucher zur Rheinschlucht wandern und sie häufiger genutzt wird, braucht es ein gezieltes Management, das in den letzten Jahren in Form eines Rangerdienstes als Pilotprojekt in der Rheinschlucht aufgebaut wurde.