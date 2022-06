50 Jahre Bündner Frauenstimm- und Wahlrecht: Forza las dunnas!

In der Region Maloja mit elf Gemeinden gibt es nur zwei Gemeindepräsidentinnen: Nora Saratz Cazin in Pontresina und Barbara Aeschbacher in Sils. Saratz ist auch GLP-Grossrätin und Mutter. Somit weiss sie, was es bedeutet, als Frau in Graubünden zu politisieren. Sie ist eine, die es wagt, sich zu exponieren und erst noch Familie und Politik unter einen Hut bekommt.