25'000 Franken für mehr Kreativität

Der Förderbeitrag richtet sich an Kulturschaffende aus allen Sparten. Wie der Kanton Glarus schreibt, soll das Geld den Erwerbsdruck von Kulturschaffenden für eine kurze Zeit reduzieren. So können sie gezielt an einem bestimmten Projekt arbeiten oder ihre Fähigkeiten weiterentwickeln. Der Regierungsrat kann jährlich höchstens einen Betrag von 25'000 Franken vergeben.

Bis zum 18. Oktober können sich Kulturschaffende bewerben. Sie müssen einen engen Bezug zum Kanton Glarus haben, zum Beispiel Glarner Bürger sein oder seit mindestens fünf Jahren im Kanton leben. Zudem müssen sie in einem der folgenden Bereiche bereits professionelle Leistungen erbracht haben: wissenschaftliche Forschung, bildende und angewandte Kunst, Literatur, Musik, darstellende Künste, Film, Foto oder Video. Die Bewerbungen werden von der Kommission zur Förderung des kulturellen Lebens begutachtet.

(gos)