Gemeindeversammlung gibt grünes Licht für neuen Schulcampus in Savognin

Sagt das Sursetter Stimmvolk am 21. Januar an der Urne ebenfalls Ja, können schon im Februar die ersten Abbrucharbeiten beginnen: Die Gemeindeversammlung von Surses hat am Montagabend zwei Krediten von insgesamt knapp 24 Millionen Franken für einen neuen Schulcampus in Savognin-Grava zugestimmt. Mehr Raum für Kindergarten und Primarschule dank einem Schulhausneubau, ein Pavillon für die Tagesstrukturen, eine Teilsanierung der bestehenden Mehrzweckhalle und eine unterirdische Parkierungsanlage mit 42 Parkplätzen: All das ist im Projekt vorgesehen, das nach den Plänen der siegreich aus einem Wettbewerb hervorgegangenen Arbeitsgemeinschaft Ruch und Partner Architekten und RBA Architekten aus St. Moritz realisiert werden soll.