So schaffen andere Kantone Transparenz 

In den Kantonen Tessin, Genf, Neuenburg, Freiburg, Schwyz und Schaffhausen gibt es mittlerweile Offenlegungspflichten von Spenden ab einem bestimmten Betrag – oder Bestrebungen, diese einzuführen. In Schaffhausen, Schwyz und Freiburg kam es aufgrund einer Volksabstimmung dazu. Auch in anderen Kantonen gab es auf parlamentarischer Ebene oder auch mittels Volksinitiative den Versuch, Regelungen zu etablieren. Hier drei Beispiele, wie Kantone, die bereits einige Jahre eine solche Regelung kennen, diese umsetzen.