Junge Frauen bringen ihre Themen auf die politische Bühne

72 Oberstufenschülerinnen und Gymnasiastinnen haben sich für das diesjährige Mädchenparlament angemeldet, wie aus einer Mitteilung der Stabstelle hervorgeht. Die Teilnehmerinnen können in Kommissionen Anträge zu den Themenbereichen «Klimawandel», «Zukunft in Graubünden», «Bildung und Digitalisierung» und «Gender und Sexismus» erarbeiten. Diese übergeben sie am Ende des Tages an Regierungsratspräsident Mario Cavigelli. «Es ist wichtig, dass die jungen Menschen ihre eigene Erfahrungswelt einbringen können», lässt sich Barbara Wülser, Leiterin der Stabstelle für Chancengleichheit in der Mitteilung zitieren. Die erarbeiteten Petitionen werden anschliessend vom Grossen Rat behandelt.