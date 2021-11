Demokratie und Treicheln, Teil 2

Die Heimat kommt uns abhanden. Darüber haben sich schon Myriaden von klugen Frauen und Männern in den letzten Jahrtausenden den Kopf zerbrochen. Kriege waren schuld daran, Naturkatastrophen, die Politik natürlich. All das brachte das gewohnte Gefüge auseinander, unsere Heimaten, weil heute nichts mehr so ist, wie es gestern noch war. Das passiert auch dieser Tage wieder – der banale Grund dafür ist ein Virus. Diesen werden wir eines Tages medizinisch weitgehend im Griff haben, wir sind wohl auf gutem Weg dazu.