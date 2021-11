Covid-Zertifikat: Impfzwang oder Tor zur Freiheit?

Herr Tschudi, die SVP stört sich vor allem am Zertifikat. Was ist falsch daran?

Thomas Tschudi: An sich ist am Zertifikat nichts falsch. Aber Bundesrat und Parlament haben klar den Fokus, über die Zertifikatspflicht einen indirekten Impfzwang einzuführen. Die neueste Verschärfung, nämlich dass der nasale Test nicht mehr gültig ist, zeigt, dass es darum geht, Leute, die mit der Impfung Mühe haben, dazu zu drängen. Es wird immer schwieriger, ohne Impfung am öffentlichen Leben teilzunehmen.