Bündner Parteien wollen transparenter werden

Im nächsten Mai finden in Graubünden sowohl Grossrats- als auch Regierungsratswahlen statt. Die ersten Wahlplakate der Parteien hängen bereits. So ein mehrmonatiger Wahlkampf verschlingt viel Geld. Da stellt sich immer die Frage, woher dieses Geld kommt. Vor allem hohe Spenden von Unternehmen oder von vermögenden Einzelpersonen an die Parteien oder insbesondere an Kandidierende lassen Zweifel an der Unabhängigkeit aufkommen.