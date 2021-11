Lugnez: Rutschgebiet wird beobachtet

Die Situation ist nicht mehr wie vor 100 Jahren. Nach Hochwassern im etwas tiefer gelegenen Fluss Glenner war das Lugnezer Dorf Peiden damals so stark ins Rutschen geraten, dass man es fast hätte evakuieren müssen. Dank Entwässerungen, Flusskorrekturen und der Ableitung von Lugnezer Wasser in den Valser Zervreila-Stausee beruhigte sich die Lage später. Ein Rutschgebiet ist dieser Talabschnitt aber geblieben – und wie der Lumbreiner Mitte-Grossrat Gian Derungs in einer Anfrage an die Regierung vom August schreibt, scheint sich das Phänomen «in den letzten Jahren gefühlt wieder zu akzentuieren».