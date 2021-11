Geldspritze für Grossanlässe

Zwischen März 2020 und September 2021 mussten auch in Graubünden zahlreiche Veranstaltungen wegen der Coronapandemie abgesagt werden. Das kann die Organisatorinnen und Organisatoren im Hinblick auf die Zukunft in wirtschaftliche Nöte bringen. Just hier gibt der Kanton jetzt Gegensteuer: mit der Möglichkeit, in den kommenden zwei Jahren finanzielle Beiträge zu beantragen. «Damit wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass sogenannte Leuchtturmprojekte nicht in ihrer Existenz gefährdet werden», sagte Volkswirtschaftsdirektor Marcus Caduff am Freitag auf Anfrage.