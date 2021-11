Die Schneeräumung – eine grosse Herausforderung im Engadin

Alle Jahre wieder wird das Thema Schneeräumung emotional diskutiert. «Schnee ist nun mal weiss, man sieht den Dreck und auch, wie dieser ‹Dreck› entsorgt wird: in Gewässer, an den Rand von Gewässern oder auf einer Deponie. Bei den Leuten provoziert das Ängste», so Yves Quirin, Leiter Abteilung Grund- und Siedlungswasser beim Amt für Natur und Umwelt. Die Frage, was bei der Schneeräumung erlaubt ist und was nicht, war noch bis vor zwei Jahren nicht klar definiert.