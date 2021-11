SVP einstimmig gegen das Covid-Gesetz und die Pflegeinitiative

An der Nominationsversammlung von Roman Hug zum Regierungsratskandidaten in einem Laufstall in Untervaz herrschte noch «Stallgeruch» (Ausgabe vom 15. Oktober). Diesen Dienstagabend hing nun bei der Delegiertenversammlung in einer Landmaschinenwerkstatt in Trun ein «Garagenduft» in der Luft. Im Gegensatz zur Untervazer Versammlung galt in Trun allerdings Zertifikatspflicht. Inmitten von Landmaschinen, Schraubenziehern und Motorölfässern fassten die zwei Dutzend SVP-Mitglieder die Parolen für zwei von den am 28.