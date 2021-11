SP stellt sich hinter die Pflege

«Es ist Zeit für die Pflegeinitiative», schreibt die SP Graubünden in einer Medienmitteilung. Sie werde sich entschieden für weitere Verbesserungen im Pflegebereich einsetzen. Die Pflege­initiative, welche die Pflege in der Schweiz stärken will, wurde vom Parteivorstand der SP Graubünden einstimmig zur Annahme empfohlen, wie es in der Mitteilung heisst. Seit geraumer Zeit sei klar, dass sich die Schweiz in einem akuten Pflege­notstand befinde.