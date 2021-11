Kritik an Strassenreinigung nicht weggewischt

Die Kritik hat es in sich. Von einem schon lange bestehenden «grossen Ärgernis» und einer «erheblichen Belastung» für Gewerbetreibende, Einheimische und Feriengäste ist in dem Postulat die Rede. Dieser im Frühjahr 2021 von zwei Davoser FDP-Landräten lancierte Vorstoss betrifft die Staub- und Feinstaubbildung entlang der Hauptverkehrsachsen, bemängelt wird die Strassen- und Trottoirreinigung innerorts. Diese erfolge im Winter und Sommer unregelmässig, in viel zu grossen Abständen und mit teilweise nicht zweckmässigen Gerätschaften oder mangelhaftem Konzept, heisst es in dem Vorstoss.