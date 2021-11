Peter Aebli kandidiert als Gemeindepräsident

Am Wochenende des 13. Februars 2022 finden im Kanton Glarus die Wahlen für Regierungs- und Gemeinderäte statt. In Glarus und in Glarus Süd sind nach den Rücktritten der Bisherigen auch die Gemeindepräsidien neu zu besetzen. In Glarus präsentiert die FDP nun als erste Partei mit Peter Aebli einen Kandidaten für die Nachfolge von Christian Marti (ebenfalls FDP).

Der 60-jährige Peter Aebli ist Kandidat sowohl für das Gemeindepräsidium als auch für den Gemeinderat, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt. Wenn die Wahl zum Präsidenten nicht gelinge, wolle er sich trotzdem politisch in der Gemeinde einbringen. Er verfüge über das Rüstzeug, grosse Führungserfahrung, Leidenschaft und breites Wissen.

Bisher in Wirtschaft, Bildung und Politik tätig

Aebli leitet seit 2005 die Kantonsschule Glarus, vorher führte er die Buchhandlung und den Verlag Baeschlin, war Wirtschaftsförderer des Kantons und Finanzchef für einen internationalen Konzern, so die Mitteilung. Aebli habe auch politische Erfahrung, etwa als Präsident der Kantonalpartei oder als Verwaltungsrichter. Aebli präsidiert seit 1990 den Volleyballclub Glaronia, er ist verheiratet und Vater von fünf erwachsenen Kindern.

Neben Peter Aebli stellen sich als Kandidaten der FDP auch der bisherige René Schönfelder aus Riedern sowie Marc Brunner aus Glarus zur Wahl. Schönfelder gehört dem Gemeinderat Glarus seit 2018 an und ist für das Ressort Bildung und Familie zuständig. Der vierfache Vater ist Turn- und Sportlehrer ETH und arbeitet als Berufsschullehrer an der Berufsfachschule in Ziegelbrücke.

Der 47-jährige Marc Brunner ist dreifacher Vater und führt einen Gastronomiebetrieb sowie eine Softwarefirma. Die FDP bringt Brunner als möglichen Nachfolger für ihren langjährigen bisherigen Gemeinderat Roland Schubiger (FDP, Glarus) in Position.

Der bisherige Gemeindepräsident Christian Marti ist seit dem Start der fusionierten Gemeinde im Amt. Er tritt nach elf Jahren an der Spitze des Hauptortes nicht mehr zur Wiederwahl an.