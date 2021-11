Königliches Zusammenkommen bei der Bündner Regierung

Die Bündner Regierung ist bestrebt, jährlich Kontakte mit Vertreterinnen und Vertreter von ausländischen Staaten zu pflegen. Wie es in einer Mitteilung der Regierung heisst, sind derartige Gespräche wichtige Bestandteile, um die Aussenbeziehungen des Kantons zu pflegen. Der Austausch dient in erster Linie dem kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Erfahrungsaustausch. (so)