«Das Ziel ist es, die bestmögliche Schule zu sein»

Die Schulkommission der Gemeinde Glarus möchte während eines dreijährigen Versuchs die drei Oberstufen des Schulhauses Buchholz gemeinsam unterrichten. Das bedeutet, dass die Ober-, Real- und Sekundarschüler nur noch auf dem Papier in ihre Stufen eingeteilt sind und in gemischten Klassen unterrichtet werden sollen. Die einzige Ausnahme bilden dabei die Niveauklassen in Mathematik, Französisch und Englisch. Um diesen Versuch durchführen zu können, benötigt die Schulkommission die Einwilligung des Kantonalen Bildungsdepartements.