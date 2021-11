Regierungsrat unterstützt drei Projekte aus dem Energiefonds

Wie es in einer Mitteilung der Glarner Regierung heisst, wird nun bei der Eisanlage eine Nutzung der Abwärme aufgebaut, damit die umliegenden Liegenschaften beheizt werden können. Mit dieser Nutzung können die Kunsteisenbahn und das Feuerwehrgebäude aus der Abwärme der Eisanlage beheizt werden. Die Heizzentrale wird in einem Anbau an der Ostseite der Kunsteisenbahn realisiert. Die Regierung bewilligt einen Beitrag von 102'000 Franken, welcher im Folgejahr vom Bund zurückbezahlt wird.