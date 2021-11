Kanton Glarus will Finanzhaushaltsgesetz anpassen

Mit der Reform soll die finanzpolitische Steuerung des Kantons transparenter werden. So sollen zusätzliche Abschreibungen künftig über eine finanzpolitische Reserve erfolgen. Das erlaube es, negative Ergebnisse zu glätten. Die Abschreibungen sollen zudem künftig linear und nicht mehr degressiv erfolgen. So machen es bereits die meisten Kantone und der Bund, wie es in der Mitteilung heisst.