ÖV-Ausbau: Kritiker fordern höhere Priorisierung

Wer sich in Graubünden für das nächste Jahr bessere ÖV-Verbindungen gewünscht hatte, wurde kurz vor dem Fahrplanwechsel enttäuscht. Der langangekündigte Halbstundentakt in verschiedene Regionen fällt ins Wasser. Der Grund, wie so oft: die Coronakrise. Die ÖV-Betriebe verzeichneten einen starken Rückgang der Passagierzahlen.