Demokratie und Treicheln, Teil 1

Die Demokratie lebt – allen Unkenrufen und allem Treichelgeschelle jener zum Trotz, die hinter allem eine Verschwörung von irgendwelchen Mächtigen und Medien sehen wollen. Wie sehr die Demokratie lebt, zeigt sich am immer emsigeren Treiben der Bündner Parteien, die ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Regierungsrats- und die Parlamentswahlen im kommenden Mai in die Schaufenster und in die Stuben der Wählerinnen und Wähler bringen wollen.