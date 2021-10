Mitte bekräftigt Forderung nach Skisaison ohne Zertifikat

Vor gut eineinhalb Wochen hat der Verband Seilbahnen Schweiz bekannt gegeben, dass er auf die Covid-Zertifikatspflicht in Skigebieten verzichten will. Der Bundesrat hat aber bereits angekündigt, sich je nach epidemiologischer Lage vorzubehalten, dennoch eine Zertifikatspflicht einzuführen. Hier setzt der frühere Vizepräsident des Verwaltungsgerichts, Agostino Priuli, an.