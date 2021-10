Mehr als eine halbe Million Franken für den Felsberger Friedhof

Felsberg hat einen neuen Gemeindevorstand. An der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend ist Gian-Andrea Haltiner neu in den Gemeindevorstand gewählt worden, wie aus einer Mitteilung der Gemeinde Felsberg hervorgeht. Alle bisherigen Gemeindevorstände sowie Gemeindepräsident Peter Camastral wurden in ihrem Amt bestätigt.

In den Schulrat wählte die Versammlung neu Ursina Ganzoni und Enrico Bellasi, in die Geschäftsprüfungskommission Alice Tanner. Neuer Delegierter für den Feuerwehrverband Domat/Ems-Felsberg ist Andreas Cotti.

Hindernisfreier Zugang

Nach den Wahlen hat die Gemeindeversammlung der Erhöhung der Stellenprozente in der Bauverwaltung zugestimmt und das Sachgeschäft zum definitiven Beschluss an die Urnengemeinde überwiesen.

Ausserdem wird der Friedhof in Felsberg neugestaltet. Für das Projekt hat die Gemeindeversammlung einen Kredit in Höhe von 733'400 Franken mit 82:9 Stimmen genehmigt. In Zukunft soll der Friedhof hindernisfrei zugänglich sein. Ausserdem werden diverse Angebote aufgewertet, etwa mit einem neuen Gemeinschaftsgrab. (ivk)

Zusammensetzung der Felsberger Behörden 2022–2024



Gemeindepräsident:

Camastral Peter (bisher, seit 2019, vorher von 2004 bis 2015 im Gemeindevorstand)



Gemeindevorstand:

Weissmann Patrick (bisher, seit 2016)

Widmer Ursin (bisher, seit 2016)

Bertschinger Seraina (bisher, seit 2019)

Haltiner Gian-Andrea (neu)



Gemeindevizepräsidentin:

Bertschinger Seraina (neu, seit 2019 im Gemeindevorstand)



Schulrat:

Niederreiter Patrick (bisher, seit 2016)

Schlegel Alexander (bisher, seit 2017)

Bellasi Enrico (neu)

Ganzoni Ursina (neu)



Geschäftsprüfungskommission:

Capeder Ralf (bisher, seit 2013)

Buchli Retus (bisher, seit 2016)

Tanner Alice (neu)



Delegierte des Volkes für den Abfallbewirtschaftungsverband AVM:

Jäger-Baumann Felix (bisher)

Schneller Armin jun. (bisher)

Werner-Camastral Jürg (bisher)



Stellvertreterin AVM:

Schneebeli Karin (bisher)



Delegierte in den Verbandsvorstand Feuerwehrverband Domat/Ems-Felsberg

Cotti Andreas (neu)