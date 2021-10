Auch Ilanz soll eine Open Library bekommen

Wird Ilanz/Glion nach Chur die zweite Bündner Gemeinde mit einer Open Library? Das entsprechende Konzept wurde dem kommunalen Parlament an dessen Sitzung vom Mittwoch vorgestellt, wie einer Mitteilung der Gemeinde zu entnehmen ist. Die Ilanzer Bibliothek soll vom Schulhaus in die Altstadt umziehen; am neuen, grösseren Standort soll es Platz für Veranstaltungen, fürs Arbeiten, für Schulstunden und Lektüre geben – und es ist geplant, die Einrichtung auch ausserhalb der bedienten Öffnungszeiten für das Publikum zugänglich zu machen. Über die damit einhergehende Erhöhung des Gemeindebeitrags beschliesst das Parlament laut Mitteilung an seiner nächsten Sitzung.