Auch nach 20  Jahren sind Dioxine noch im Boden

Dioxine sind nicht nur sehr giftig für Tiere und Menschen, sie haben ausserdem die unangenehme Eigenschaft, dass sie sich in der Natur fast nicht abbauen. Deshalb ist es sehr wohl möglich, dass in der Umgebung der Kehrichtverbrennungsanlage Niederurnen die Gifte in erheblicher Menge im Boden gefunden wird, obwohl sie seit 20 Jahren kaum noch Dioxine ausstösst. Wie stark der Boden rund um die KVA belastet ist, wird jetzt untersucht. Dies erklärt Jakob Marti, der Leiter der Hauptabteilung für Umwelt, Wald und Energie des Standortkantons Glarus.