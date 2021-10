Maissen darf wollen

Carmelia Maissen will in die Bündner Regierung, nachdem die Bündner «Mitte» die Katze am Montag aus dem Sack gelassen hat. Sie kann ihre politische Erfahrung als Grossrätin und als Ilanzer Gemeindepräsidentin in die Waagschale werfen, und sie hat Politik in den Genen – ihr Vater, Theo Maissen, war Bündner CVP-Ständerat. Carmelia Maissens Chancen, der nächsten Bündner Regierung anzugehören, sind intakt. Dies vor allem darum, weil Maissen bis jetzt die einzige Kandidatin für die Wahlen im nächsten Jahr ist.