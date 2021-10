Das neue Fachhochschulzentrum nimmt Gestalt an

Die Fachhochschule Graubünden ist heute an fünf Standorten und in neun Gebäuden in der gesamten Stadt Chur anzutreffen. Das soll sich in mittlerer Zukunft ändern. Bereits seit vielen Jahren geistern die Pläne eines Fachhochschulzentrums herum. Nun erhält das Grossprojekt aber Kontur. Die Bündner Regierung hat nämlich dem Generalplanerteam des Projekts «Partenaris» den Zuschlag für den Bau des neuen Hochschulzentrums am bisherigen Hauptstandort der Fachhochschule an der Pulvermühlestrasse 57 in Chur erteilt.