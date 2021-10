Zürcher Architekturbüro erhält Zuschlag für FHGR-Neubauprojekt

Die Fachhochschule Graubünden ist auf fünf Standorte in neun Gebäuden in der Stadt Chur verteilt. Bald kommt ein weiterer Neubau hinzu. Bereits 2018 stimmte der Grosse Rat der Realisierung eines Fachhochschulzentrums am Standort Pulvermühle zu. Nun steht fest, wer für den Bau des neuen FHGR-Gebäudes verantwortlich sein wird: Den Zuschlag hat das Generalplanerteam des Projekts «Partenaris» unter der Federführung des Zürcher Architekturbüros Giuliani Hönger Architekten erhalten. Das teilte die Bündner Regierung am Montag mit.