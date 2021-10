Und plötzlich steht da Donald Trump in der Türe

Das Gezänk über Masken und Tests in Bündner Bergbahnen und Skibeizen. Erste Skigebiete, die freiwillig auf das Zertifikat setzen im kommenden Winter. Und all das überschattet von den Umfrageergebnissen, welche den Zertifikatsbefürwortern in der Novemberabstimmung über das Covid-19-Gesetz einen satten Vorsprung prophezeien. Es ist etliches los diese Tage.