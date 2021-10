«Ich will, dass es vorwärts geht»

Dieser Tage wurde in der breiten Öffentlichkeit bekannt, dass in der Schweiz ab 2025 eine Stromlücke drohen könnte. Zu dieser Erkenntnis gelangte die Eidgenössische Elektrizitäskommission. SP-Bundesrätin und Energieministerin Simonetta Sommaruga verbrachte zwei Tage in Arosa an der Sitzung der ständerätlichen Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie. Auf dem Heimweg nach Bern machte sie am Freitag-Mittag einen Zwischenhalt im Medienhaus.