Mit sinkenden Temperaturen steigt die Besorgnis

Die Coronalage hat sich auch in Graubünden seit der Einführung der Zertifikatspflicht leicht entspannt. Das sagte Kantonsärztin Marina Jamnicki am Donnerstag in Chur vor den Medien. Das gelte auch für die Intensivstationen im Kanton. Dort werden derzeit wegen Covid-19 aktuell drei Menschen behandelt. Steige die Zahl aber nur schon wieder auf fünf Personen, «dann ist das eine zu hohe Belastung». Zum Vergleich: Mitte November vergangenen Jahres befanden sich bis zu elf Menschen mit Corona auf den Intensivstationen.