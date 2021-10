Fragestunde und Coviddebatte

Frage zum Wolf

Grossrat Gian Michael (Mitte, Donat) will von der Regierung wissen, wer für die Sicherheit in öffentlichem Raum gegenüber Wölfen zuständig ist. Regierungspräsident Mario Cavigelli (Mitte, Domat/Ems) erklärt, dass die Zuständigkeit in der eidgenössischen Gesetzgebung geregelt ist. Regulieren dürfen Kantone nur nach Zustimmung des Bundes. Für den Vollzug ist in Graubünden das Amt für Jagd und Fischerei zuständig.