Von der Lyrik direkt ins Jetzt

Aita Zanettis Rede zum Auftakt der Oktobersession begann poetisch. Die höchste Bündnerin rezitierte ein Gedicht von Men Rauch. Sie wählte «Il tschuncader», also «Der Schnitter», des Unterengadiner Dichters, Schriftstellers und Herausgebers. Von den lieblichen Bildern zur Erntezeit lenkte sie die Aufmerksamkeit alsbald in die Gegenwart, und zwar auf den Klimawandel und den Aktionsplan «Green Deal für Graubünden», über den die Ratsmitglieder am Montag debattierten (siehe Artikel oben).