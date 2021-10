Neo-Thusner stellt sich als neuer Gemeindeammann zur Wahl

Ivo Rohrer wirkt so ruhig wie entschlossen. Der 40-jährige GLP-Politiker und RhB-Angestellte möchte am 28. November an den Gemeindewahlen in Thusis den amtierenden Gemeindeammann Curdin Capaul (FDP) ablösen und die Führung der Gemeinde übernehmen. Seine Motivation für die Kandidatur: «In erster Linie möchte ich, dass die Bürgerinnen und Bürger eine Wahl haben», erklärt er.