Heute gehts um die Details zum Umweltschutz-Paket

SVP ist für Rückweisung – aber chancenlos

Grossrat Jan Koch (SVP, Chur, Bild) stellt für seine Fraktion einen Rückweisungsantrag für den Aktionsplan «Green Deal für Graubünden». Bereits bei der Landsession im Juni 2019 in Pontresina sprach sich die SVP gegen die Überweisung des Auftrags von Grossrat Philipp Wilhelm (SP, Davos) aus. Die SVP möchte über eine saubere Botschaft abstimmen und den Aktionsplan daher an die Regierung zurückweisen und nicht jetzt zerpflücken. Koch: «Wir müssen den Green Deal ohne Finanzierung, ohne Zielsetzung und ohne Grundlagen hinterfragen. Er sollte ein Deal für die Bündnerinnen und Bündner, für die Unternehmungen und für unsere Gäste sein. Das ist leider nicht der Fall, und er kommt zu einem falschen Zeitpunkt», so Koch.

Die Mehrheit des Rats und die Regierung sind gegen die Rückweisung. «Es wäre nur eine Verzögerung», sagt Regierungsrat Jon Domenic Parolini (Mitte, Chur). «Wir sind offen für die Diskussion und wollen hören, wie die Meinungen sind», so Parolini weiter.

In der Abstimmung wird der Rückweisungsauftrag der SVP mit 92:14 Stimmen abgelehnt.