Faule Äpfel

Der Sommer, der fast keiner war in diesem Jahr, ist vorbei, der Winter, der hoffentlich ein Richtiger sein wird, ist noch nicht da. Graubünden ist ruhig, geniesst (oder verteufelt) den Föhn und das eigene Jagdglück, die Churerinnen und Churer steigen ein letztes Mal zum Montalin hoch, geniessen den Geruch von frischen Äpfeln in Nordbünden, kaufen ein erstes Mal heisse Marroni auf dem Postplatz, studieren den Wetterbericht, buchen Termine für den Reifenwechsel. Es ist Herbst, überlagert von der Ungewissheit, wie es in Sachen Seuche weitergeht.