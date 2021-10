Andeerer Wärmeverbund soll ausgebaut werden

Was dabei herausgekommen ist, darüber wurde die Gemeindeversammlung am Mittwochabend informiert: Der Wärmeverbund soll ausgebaut und die Heizung in grösserem Format neu gebaut werden. Das Andeerer Kerngebiet biete mit seinen historischen, dicht aneinander gebauten Häusern ideale Bedingungen für einen umfassenderen Wärmeverbund, schreibt die Gemeinde. Zudem müsse die Veia Granda, die Hauptstrasse durch Andeer, in den kommenden Jahren saniert und damit aufgegraben werden. Diese Synergien würden den Bau und Betrieb des Verbunds «attraktiv und kostengünstig» machen.