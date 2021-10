Schlackendeponie in Cazis kann ausgebaut werden

Schlacke entsteht bei der Verbrennung von Kehricht. Nicht alles, was verbrennt wird, geht restlos in Rauch und Flammen auf. Die verbleibende Schlacke wird in einer gesicherten Deponie aufbereitet und eingelagert. Die Deponie in Unterrealta wird seit 1997 betrieben. Die darin deponierte Schlacke stammt vorwiegend von der Kehrrichtverbrennungsanlage Gevag in Trimmis.