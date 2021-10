Komplizierte Finanzierung verzögert Hochwasserschutz

von Fridolin Rast

Die Bachkorporation Bilten (BKB) kümmert sich um den Hochwasserschutz nicht nur am Dorfbach, sondern an allen Biltner Wildbächen und Runsen. Korporationsmitglieder sind alle, die im Gefahrengebiet der Bäche Grundeigentum haben. Ihnen stellt die Korporation für ihren Verbauungsunterhalt Rechnung. In einem Fall verlangte sie für das Jahr 2020 von einem Mitglied für seine Liegenschaften und Gebäude 1052,10 Franken.