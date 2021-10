Graubünden Viva wird weitergeführt

Der Kanton Graubünden verfügt über ein grosses Wertschöpfungspotenzial im Bereich der Ernährungswirtschaft, wie er in einer Mitteilung schreibt. Im Regierungsprogramm 2021–2024 bekenne sich der Kanton deshalb zur Bedeutung des Themenfelds regionale Ernährung und Tourismus. Demnach soll die Diversität der Wirtschaft, insbesondere im Tourismus und in der Lebensmittelproduktion, gefördert werden. Das Potenzial der nachhaltigen regionalen Lebensmittelproduktion sowie -verarbeitung sei hoch und die Nachfrage sei weiterhin steigend. Mit der Fortsetzung von Graubünden Viva will die Regierung das regionale Ernährungssystem Graubündens weiter stärken. Das Programm soll in einem partnerschaftlichen Ansatz die Akteure aus Landwirtschaft, Verarbeitung, Tourismus und Gastronomie befähigen, Innovationen zu entwickeln und nachhaltige Wertschöpfungseffekten auf- und auszubauen.