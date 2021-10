Regionalgericht Plessur bekommt Unterstützung

Dies wurde durch die grossrätliche Kommission für Justiz und Sicherheit auf Antrag des Kantonsgerichts Graubünden ermöglicht, wie es heisst. Bereits in der Februarsession hat der Grosse Rat das Gerichtsorganisationsgesetz teilrevidiert, sodass die Möglichkeit besteht, die kantonalen Gericht personell zu verstärken, wenn Richterinnen und Richter für eine längere Dauer an der Amtsausübung verhindert sind oder die Gerichte wegen einer ausserordentlich hohen Geschäftslast nicht mehr in der Lage sind, Rechtsstreitigkeiten innert angemessener Frist zu erledigen.