Nach elf Jahren Bauzeit: Transerstrasse wird eingeweiht

Mit dem Ausbau der Feldiserstrasse konnte die Transerstrasse 1991 erstmals über einen Abzweiger oberhalb von Rofna durch einen Waldweg verbunden werden. Dadurch konnte der Engpass in Dusch umfahren werden. Im Jahr 2010 wurde mit dem Bau der neuen Transerstrasse auf einer neuen Linienführung begonnen. Diese zweigt vor dem Tunnel Tgiern von der Feldiserstrasse ab und führt auf dem Trassee eines bestehenden Waldwegs zum neuen Tunnel Plattas. Der 440 Meter lange Tunnel wurde in den Jahren 2013/2014 mittels Sprengvortrieb erstellt. Unterhalb von Vecs mündet die Strasse wieder in das ursprüngliche Trassee und folgt diesem bis Trans. Aufgrund des steilen Geländes sei die Errichtung mehrerer Stützmauern notwendig gewesen, heisst es weiter.