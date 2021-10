Trun wird Mitglied von Nordic Surselva

Gutgeheissen wurde schliesslich auch die definitive Errichtung einer Wildruhezone im Gebiet Val Farbertg-Val Plaunca. Die Zone besteht provisorisch schon seit 2018 und hat sich sehr bewährt, wie es in der Mitteilung heisst. Das letzte Wort dazu hat nun das Stimmvolk an der Urne, und zwar am Sonntag, 28. November.