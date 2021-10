Wegen angekündigter Protestaktionen: Keine Impfungen auf Churer Schularealen

Statt direkt in der Schule erhalten die Jugendlichen ihre Impfungen nun an anderen Impfstellen, wie es heisst. Man reagiere damit auf angekündigte Demonstrationen und massive Drohungen von Impfgegnern im Vorfeld der geplanten Aktion, schreibt die Stadt Chur weiter. So sollen die Jugendlichen, das Schulpersonal, das Impfteam und auch der Schulbetrieb vor Unruhen und Drohungen durch Impfgegner geschützt werden.

Wie der Churer Stadtrat Patrik Degiacomi auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte, haben sich von den rund 800 Schülerinnen und Schülern aller drei Churer Oberstufenschulen über 100 Jugendliche angemeldet. Seitens der Eltern habe es eine einzige negative Rückmeldung gegeben, so Degiacomi weiter.